Çiftçilere "Su yok sakın ekim yapmayın" uyarısı

ÇİFTÇİLERE "SU YOK" UYARISI

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından Yüreğir, Ceyhan, Sarıçam ve Karataş ilçelerindeki mahalle muhtarlarına gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:



"12.07.2024 tarihi itibarıyla Seyhan Barajı'nda 357.31 hm3 sulamada kullanılabilir su bulunmaktadır. Bu miktar, sadece çok yıllık bitkilerin (narenciye, her çeşit meyve bahçesi, her çeşit fidan vb.) su ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Güzlük ekim (soğan, sarımsak, patates, her çeşit sebze vb.) yapılması halinde, çok yıllık bitkilere su verilememesi riski ortaya çıkacaktır. Kendi imkanları ile sulama yapabilecek çiftçiler (dere yatağı ve drenaj kanallarından sulama yapanlar hariç) dışında, güzlük ekim için su verilmesi mevcut su bütçesi ile mümkün görülmemektedir. Bu kapsamda, güzlük ürün ekilmesi durumunda mevcut su bütçesi ile su verilemeyeceği hususunun mahalle halkına duyurulması gerekmektedir."