Çiftçilerin fare isyanı: 40 bin dönüm ekili alanda zarar var
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlaları fareler istila etti. İlçenin 71 mahallesinin 35'inde binlerce dönümlük ekili alanda tüm ürünler fareler tarafından yenirken çiftçilerin hasattan elleri boş döndüğü belirtiliyor. Öte yandan farelerin sadece ürünlere değil sulama hortumlarına da zarar verdiği ifade ediliyor.
Domates ve biber başta olmak üzere tarımsal ürün ihracatında Bursa'nın ilk sırada olan ilçesi Yenişehir’de çiftçiler, farelerle mücadele ediyor.