Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı

Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider" dedi.