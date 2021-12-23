Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda sebze yetiştiren çiftçiler, zirai dona karşı soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 05:54

Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 1

Mersin'in Erdemli ilçesi çiftçileri, ​​​​​​​Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün zirai don uyarısının ardından ürünlerinin zarar görmemesi için önlem aldı.

Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 2

Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider" dedi.

Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 3

Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider." dedi.

Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 4
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 5
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 6
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 7
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 8
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 9
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 10
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 11
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 12
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 13
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 14
Çiftçilerin zirai don nöbeti başladı - 15

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