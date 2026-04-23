Çiftçinin can damarıydı, doldu taştı. Kuraklık bitti, 36'dan 77'ye rekor yükseliş
23.04.2026 11:56
İHA
Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 22 Nisan tarihinde yüzde 36 olan doluluk seviyesi bu yıl yüzde 77 oldu.
Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Nisan ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 22 Nisan 2025 yılında yüzde 36 olan doluluk seviyesi 22 Nisan 2026 yılında yüzde 77 oldu. Ayrıca Aydın’da bulunan 20 adet göletin ortalama doluluk oranı ise yüzde 93 oldu.
BARAJLAR DOLDU TAŞTI
Paylaşılan 22 Nisan 2026 verilere göre, 414 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 91 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 72 oldu. 14 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı’nda doluluk oranı yüzde 89 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 46 oldu.
KARACASU BARAJI YÜZDE 100'E ULAŞTI
95 milyon metreküp depolama hacmi olan Topçam Barajı’nda doluluk oranı yüzde 89 oldu. 30 milyon metreküp depolama hacmi olan Karpuzlu-Yaylakavak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 84 oldu. 22 milyon metreküp depolama hacmi olan Karacasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 oldu. 1 milyar 32 milyon metreküp depolama hacmi olan Adıgüzel Barajı’nda doluluk oranı yüzde 24 oldu.