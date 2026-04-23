Çiftçinin can damarıydı, doldu taştı. Kuraklık bitti, 36'dan 77'ye rekor yükseliş

Paylaşılan 22 Nisan 2026 verilere göre, 414 milyon metreküp depolama hacmi olan Kemer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 91 oldu. 350 milyon metreküp depolama hacmi olan Çine Adnan Menderes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 72 oldu. 14 milyon metreküp depolama hacmi olan Gökbel Barajı’nda doluluk oranı yüzde 89 oldu. 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 46 oldu.