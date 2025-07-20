Çiftçiye sıcak hava uyarısı: Hastalık ve zararlılar arttı
Sıcak hava ve nemin artmasıyla birlikte pancar, soğan ve mısır tarlalarında hastalık riski yükseldi, ziraat mühendisi çiftçileri uyardı.
Hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi, yoğun olarak ekilen pancar, soğan ve mısır başta olmak üzere birçok üründe hastalık riskini artırdı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde sahada incelemelerde bulunan Ziraat Mühendisi Kerem Güler, çiftçileri koruyucu ilaçlamaları ihmal etmemeleri ve sulama düzenine dikkat etmeleri konusunda uyardı.