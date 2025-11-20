Çifte vatandaşlar dikkat! Bulgaristan'da yeni dönem başlıyor, son tarih 31 Aralık
20.11.2025 10:50
DHA
Bulgaristan'daki bankalardan emekli maaşını alan fakat Türkiye'de yaşamayı sürdüren çifte vatandaşlar için yaşam belgesi ibraz etme zorunluluğu getirildi.
Bulgaristan, 2007 yılında Avrupa Birliği'ne girişinin ardından, 12 Aralık 2024'te de Romanya ile birlikte Schengen Bölgesi'ne fiilen dahil oldu.
Uyum sürecinin devam ettiği komşu ülke, 2026 ile birlikte resmi para birimi olarak levadan euroya geçmeye hazırlanıyor.
En çok çifte vatandaşın yaşadığı sınır şehri Edirne'deki muhtarlıklardaysa 1 Kasım itibarıyla, emekli maaşını Bulgaristan'dan alan soydaşlardan istenen yaşam belgesi mesaisi başladı.
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN SON TARİH 31 ARALIK
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği mevzuatı gereği böyle bir karar aldığını belirterek, şunları söyledi:
"- Türkiye'de yaşayan, Bulgaristan'dan emekli olmuş ve Bulgaristan'dan banka veya postane yoluyla emekli maaşı alan soydaşlarımızın senede bir defa olmak üzere yaşadığını ispatlayan bir belge doldurmasını istediler.
- Bu vesileyle şu an 1 Kasım ve 31 Aralık arasında bu işlemin yapılması ve postane yoluyla, iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekiyor tasdikli belgenin.
- Ya da şahsen ilgili, bağlı bulunduğu sigorta kurumu dediğimiz NOİ'ye, yani Bulgaristan'daki il bazında bulunan sigorta birimine başvurulması şahsen gerekiyor."
FORMUN ÖN YÜZÜNÜ DOLDURMALILAR
Soydaşların belgeyi doldururken dikkat etmeleri gerekenleri de anlatan Güneş, "Formun tek sayfa olması gerekiyor. Arkalı önlü şekilde olması gerekiyor. Ön sayfada kendi şahsi bilgilerini doldurması gerekiyor. Arka yüze de yine muhtarın kaşesinin, imzasını ve tarihin olması gerekiyor." uyarısında bulundu.
Formun ön yüzünde soydaşların kendi ismi, baba adı ve dede adını Bulgarca büyük harflerle yazması gerektiğine dikkat çeken Güneş, "EGN dediğimiz, kimlik numarasını ve doğum tarihini yazması gerekiyor. Bunun dışında belgeyi onayladığı tarih olan güncel tarihi yazıp imzasını atması yetiyor soydaşımızın." şeklinde konuştu.
"MAAŞINI TÜRKİYE'DEKİ BANKALARDAN ALANLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"
Güneş, söz konusu uygulamanın, Bulgaristan'dan emekli olup, maaşını Türkiye'deki bankalardan alanlar için geçerli olmadığını da söyledi.
Edirne'deki soydaşların en çok yaşadığı mahallelerden Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, son tarihin 31 Aralık olduğunu, yoğunluğun o güne kadar sürmesini beklediklerini söyledi.