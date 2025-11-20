Çifte vatandaşlar dikkat! Bulgaristan'da yeni dönem başlıyor, son tarih 31 Aralık

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği mevzuatı gereği böyle bir karar aldığını belirterek, şunları söyledi:

"- Türkiye'de yaşayan, Bulgaristan'dan emekli olmuş ve Bulgaristan'dan banka veya postane yoluyla emekli maaşı alan soydaşlarımızın senede bir defa olmak üzere yaşadığını ispatlayan bir belge doldurmasını istediler.

- Bu vesileyle şu an 1 Kasım ve 31 Aralık arasında bu işlemin yapılması ve postane yoluyla, iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekiyor tasdikli belgenin.

- Ya da şahsen ilgili, bağlı bulunduğu sigorta kurumu dediğimiz NOİ'ye, yani Bulgaristan'daki il bazında bulunan sigorta birimine başvurulması şahsen gerekiyor."