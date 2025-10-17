Çiftliği evine taşıdı, 8 kişilik ailesine bakıyor: Haftada 25-30 civciv üretiyor
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 engelli çocuğu, zihinsel engelli annesi ve karaciğer nakli yapılan eşine bakmak için evinden çıkamayan çiftçi, kurduğu küçük ölçekli tavuk çiftliğiyle hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de bölgenin beyaz et ve yumurta ihtiyacını karşılıyor.
Uludere'de 3'ü engelli 4 çocuğu, zihinsel engelli annesi ve akciğer nakli yapılan eşiyle birlikte 8 kişilik ailesine bakan Mahmut Yaman, evinden uzakta çalışamadığı için bahçesini üretim merkezine dönüştürdü.