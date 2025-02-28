Çiftlik alevlere teslim oldu, ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti

Mersin’den ve Erdemli’den 6 itfaiye aracı, iş makinesi ve su tankeri sevk edildi. Yaklaşık 25 kişilik itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Bölgenin tamamen bahçelerle kaplı ve trafo merkezi olması nedeniyle alevlerin sıçramaması için mücadele eden itfaiye ekipleri önce yangını kontrol altına aldı.