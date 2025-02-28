Çiftlik alevlere teslim oldu, ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti
Mersin’de bir süredir atıl durumda olduğu öğrenilen ve içerisinde eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta olduğu çiftlikte yangın çıktı. Yangının bahçelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti, alevler dört saatin sonunda söndürüldü.
Mersin’de bir çiftlik alevlere teslim oldu.Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi’nde yer alan ana trafo merkezinin 150 metre üstünde atıl durumdaki çiftlikte meydana geldi.