Çiftlik alevlere teslim oldu, ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti

Mersin’de bir süredir atıl durumda olduğu öğrenilen ve içerisinde eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta olduğu çiftlikte yangın çıktı. Yangının bahçelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti, alevler dört saatin sonunda söndürüldü.

Çiftlik alevlere teslim oldu, ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti - 1

Mersin’de bir çiftlik alevlere teslim oldu.

Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi’nde yer alan ana trafo merkezinin 150 metre üstünde atıl durumdaki çiftlikte meydana geldi.

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Çiftlik alevlere teslim oldu, ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti - 2

Eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta bulunduğu çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Çiftlik alevlere teslim oldu, ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti - 3

Mersin’den ve Erdemli’den 6 itfaiye aracı, iş makinesi ve su tankeri sevk edildi. Yaklaşık 25 kişilik itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Bölgenin tamamen bahçelerle kaplı ve trafo merkezi olması nedeniyle alevlerin sıçramaması için mücadele eden itfaiye ekipleri önce yangını kontrol altına aldı.

Çiftlik alevlere teslim oldu, ekipler sabaha kadar alevlerle mücadele etti - 4

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın dört saatin sonunda söndürüldü, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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