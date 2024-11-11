Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: İki sanık tahliye edildi
Çiftlik Bank davasında ara kararını açıklayan mahkeme, "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 20 sanığın, 5 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 ayrı davanın duruşmalarına, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Bir sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.