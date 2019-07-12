Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın yat fotoğrafları Antalya'da çekilmiş ('Tosuncuk' firarda)
DHA, ntv.com.tr
Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın lüks yattaki fotoğraflarının iki yıl önce Antalya’da çekildiği ortaya çıktı.
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Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, eski eşi Sıla Aydın ile birlikte lüks yatta keyif sürerken görüntülenmişti.
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2Güney Amerika'ya kaçtığı tahmin edilen Aydın'ın yat görüntüleri dolandırılanların tepkisini çekmişti. Sözkonusu fotoğrafların sırrı çözüldü.
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Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; yat görüntüleri Türkiye’ye ait çıktı.
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Antalya Emniyeti’ne bağlı polislerin yaptığı incelemeye göre fotoğraflar Antalya’da çekildi.
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2017 yılına ait olduğu belirlenen fotoğrafların Mehmet Aydın yurtdışına kaçmadan önce çekildiği bildirildi.
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Kurucusu olduğu Çiftlik Bank 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurtdışına kaçan "Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın kırmızı bültenle aranıyor.
5’i firarı 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında şu anda tutuklu sanık bulunmuyor.
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