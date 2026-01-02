Çığ felaketinde üçüncü gün. Kayıp çoban aranıyor
02.01.2026 12:26
Artvin'de yılın son günü yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan çoban Bülent Gezer'i arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları sürüyor.
Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü'nde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde üç çoban sürülerinin bir kısmı ile çığ altında kalmıştı.
Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çobanlardan Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün, Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ise dün ulaşıldı.
Kayıp olan üçüncü çoban Bülent Gezer için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Gece boyunca etkisini artıran yoğun tipi ve kar yağışı ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, iki gündür kullanılan yürüyüş güzergâhının kar ve tipi nedeniyle tamamen kapandığı öğrenildi.
Ekiplerin, bölgeye ulaşım sağlanabilmesi için alternatif yol güzergahları belirleme çalışmalarını sürdürdüğü, ayrıca tipi nedeniyle çığ alanındaki kar kalınlığının yaklaşık bir metre daha arttığı belirtildi.
Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.