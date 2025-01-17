Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
Antalya'da bebek arabasıyla çiğ köfteciden çıktığı sırada içerisinde 4 bin TL, ehliyet, kimlik, değerli eşyaları ve kredi kartlarının olduğu kadının cüzdanını, o sırada yoldan geçen bir kişi fark ederek eline aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin cüzdanı alıp çiğ köfteciye girdiği, ardından kısa bir süre sonra elinde cüzdan olmadan yoluna devam ettiği görüldü. Cüzdanı kaldırımdan alan kişiden şüphelendiğini belirten kadın, “İki gündür cüzdanımı bulmakla uğraşmaktan ayaklarım su topladı” dedi.
Olay, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yaşandı. Bebek arabasıyla bir iş yerine çiğ köfte almak için giren 42 yaşındaki Rabia Mutlu, çıkışta içerisinde 4 bin TL, ehliyet, kimlik, değerli eşyaları ve kredi kartlarının olduğu cüzdanını kaldırıma düşürdü.