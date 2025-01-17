Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

FİYATI SORUP GERİ ÇIKMIŞ

Yaşadıklarını anlatan Rabia Mutlu, “Çiğ köfte aldıktan sonra dükkandan çıkarken bebek arabasının altından cüzdanım düştü. Sonrasında siyah kabanlı biri gelip cüzdanımı alıyor. Ardından çiğ köfteciye girip çiğ köftenin kilosunun fiyatını sorup geri çıkmış. Polise ya da emniyete ulaşmıyor. Cüzdanda 4 bin liram, değerli eşyalarım, ehliyet, kredi kartı ve kimliklerim vardı. Bana ulaşmak istese ulaşabilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, kendisinden şikayetçi oldum” dedi.