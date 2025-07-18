Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu?
Çiğ süt tavisye satış fiyatları duyuruldu. Yeni tutarlar Eylül ayında yeniden değerlendirilecek. Bir süredir beklenen fiyat açıklaması Ulusal Süt Konseyi'nden geldi ve çiğ süt tavsiye satış fiyatlarında yüzde 7 oranında artış söz konusu oldu. Yeni fiyatları 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Söz konusu duyurulan çiğ süt satış fiyatına destek yansıtılmadı. Süt üreticileri aynı zamanda çiğ süt destek ödemesinden de yararlanabiliyor. Peki, 2025 çiğ süt litre fiyatı ne kadar oldu?
Ulusal Süt Konseyi eylül ayında yeniden değerlendirmek üzere çiğ süt fiyatlatlarını duyurdu. 17,15 TL olan güncel tutara yapılması kararlaştırılan artışla beraber çiğ süt satış fiyatı 18,35 TL'ye yükseldi. Yeni tutara üreticiye sağlanan destekler yansıtılmadı. İşte, çiğ süt fiyatı ve çiğ süt destekleme ödemesi hakkında detaylar...