Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu?

Çiğ süt tavisye satış fiyatları duyuruldu. Yeni tutarlar Eylül ayında yeniden değerlendirilecek. Bir süredir beklenen fiyat açıklaması Ulusal Süt Konseyi'nden geldi ve çiğ süt tavsiye satış fiyatlarında yüzde 7 oranında artış söz konusu oldu. Yeni fiyatları 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Söz konusu duyurulan çiğ süt satış fiyatına destek yansıtılmadı. Süt üreticileri aynı zamanda çiğ süt destek ödemesinden de yararlanabiliyor. Peki, 2025 çiğ süt litre fiyatı ne kadar oldu?

Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu? - 1

Ulusal Süt Konseyi eylül ayında yeniden değerlendirmek üzere çiğ süt fiyatlatlarını duyurdu. 17,15 TL olan güncel tutara yapılması kararlaştırılan artışla beraber çiğ süt satış fiyatı 18,35 TL'ye yükseldi. Yeni tutara üreticiye sağlanan destekler yansıtılmadı. İşte, çiğ süt fiyatı ve çiğ süt destekleme ödemesi hakkında detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu? - 2

ÇİĞ SÜT FİYATI 2025 

Ulusal Süt Konseyi açıklamasına göre, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren güncel çiğ süt tavsiye fiyatında artış yapılarak 17,15 TL'den 18,35 TL'ye çıkarıldı.

Böylece; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 18,35 TL oldu.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecek. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirilecek.

Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu? - 3

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ NE KADAR?

Çiğ süt desteği litre başına 20 kuruş olarak biliniyor. Buna ek olarak aile işletmeleri, genç ve kadın çiftçiler, planlı üretim kapsamındaki süt havzası illeri ve hayvan türüne göre ilave ödemeler yapılıyor.

Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu? - 4
Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu? - 5

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ BAŞVURUSU

Ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine, sözleşmeyle satış belgesi karşılığında süt toplama merkezi vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere destek ödemesi yapılıyor.

Üretici bir tarımsal amaçlı örgüte üyeyse örgüte veya örgüt aracılığıyla il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilir.

Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu? - 6

ÇİĞ SÜT FİYATI 2025 

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