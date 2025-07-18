Çiğ süt fiyatı 2025 (Ulusal Süt Konseyi): 1 litre süt satış fiyatı ne kadar oldu?

ÇİĞ SÜT FİYATI 2025

Ulusal Süt Konseyi açıklamasına göre, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren güncel çiğ süt tavsiye fiyatında artış yapılarak 17,15 TL'den 18,35 TL'ye çıkarıldı.



Böylece; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 18,35 TL oldu.



Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecek. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirilecek.