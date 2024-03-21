Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye başkanı kimdir? Çiğli Belediye başkan adayları

ÇİĞLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çiğli Belediyesi Başkanı Selim Utku Gümrükçü Kimdir?

1981 yılında öğretmen bir ailenin çocuğu olarak İzmir’de dünyaya geldi.

18 yaşında CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak adım attığı siyasi yaşamına, 19 yaşında ilçe başkan yardımcısı, 21 yaşındayken CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti.

1999 yılından bugüne aktif görevler aldığı siyasi hayatında;





2000-2002 CHP Çiğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,





2002-2005 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği,





2005-2007 CHP Çiğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,





2007-2007 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği,



2014-2015 CHP Çiğli İlçe Başkanı,





2015-2017 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yaklaşık %62 oyla Çiğli'nin belediye başkanı seçilmiştir.