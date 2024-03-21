Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye başkanı kimdir? Çiğli Belediye başkan adayları
Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye Başkanı kimdir? Çiğli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Çiğli Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Çiğli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları..
ÇİĞLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Çiğli Belediyesini 75.697 alınan oy ve %62.08 oy oranı ile CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP SELİM UTKU GÜMRÜKÇÜ 75.697 %62.08
- AK PARTİ OKAN KORKMAZ 41.790 %34.27
- DSP ABDURRAHMAN TEKİN 1.456 %1.19
- SAADET MUHSİN GİRCUDE 1.335 %1.09
- BBP MUSTAFA GÜNGÖR 668 %0.55
- DP MÜŞERREF TUNA 489 %0.40
- VATAN PARTİSİ BÜLENT ŞAHİN 329 %0.27
- BTP ADNAN TERZİOĞLU 169 %0.14