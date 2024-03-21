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Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye başkanı kimdir? Çiğli Belediye başkan adayları

Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye Başkanı kimdir? Çiğli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Çiğli Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Çiğli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları..

Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye başkanı kimdir? Çiğli Belediye başkan adayları - 1

ÇİĞLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Çiğli Belediyesini 75.697 alınan oy ve %62.08 oy oranı ile CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP SELİM UTKU GÜMRÜKÇÜ 75.697 %62.08
  • AK PARTİ OKAN KORKMAZ 41.790 %34.27
  • DSP ABDURRAHMAN TEKİN 1.456 %1.19
  • SAADET MUHSİN GİRCUDE 1.335 %1.09
  • BBP MUSTAFA GÜNGÖR 668 %0.55
  • DP MÜŞERREF TUNA 489 %0.40
  • VATAN PARTİSİ BÜLENT ŞAHİN 329 %0.27
  • BTP ADNAN TERZİOĞLU 169 %0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye başkanı kimdir? Çiğli Belediye başkan adayları - 2

ÇİĞLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çiğli Belediyesi Başkanı Selim Utku Gümrükçü Kimdir?

1981 yılında öğretmen bir ailenin çocuğu olarak İzmir’de dünyaya geldi.

18 yaşında CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak adım attığı siyasi yaşamına, 19 yaşında ilçe başkan yardımcısı, 21 yaşındayken CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti.

  • 1999 yılından bugüne aktif görevler aldığı siyasi hayatında;

  • 2000-2002 CHP Çiğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,

  • 2002-2005 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği,

  • 2005-2007 CHP Çiğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,

  • 2007-2007 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • 2014-2015 CHP Çiğli İlçe Başkanı,

  • 2015-2017 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yaklaşık %62 oyla Çiğli'nin belediye başkanı seçilmiştir.

Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye başkanı kimdir? Çiğli Belediye başkan adayları - 3

ÇİĞLİBELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

ONUR EMRAH YILDIZ
MURAT GÖKÇEKAYA
HIDIR DOĞAN
HİLAL SUSUZ
ÖZGÜR DOĞAN
ETHEM UYSAL
AYTEKİN KARAGÜZEL
SALİM AY
AHMET ŞANCİ
EMEL DİRİL
SELAHATTİN ERNİŞ
SEMRA DALICI
GÜNEŞ BAŞIBÜYÜK
ATEŞ ERTOŞİ
BARIŞ İPEK
EMRULLAH KAPAR
MUSTAFA DEMİREL
HASAN CAN AKAY
ERGÜN BOYACIOĞLU
ORHAN AKINCI
YAKUP ATEŞ
HÜSEYİN AYIN
BÜLENT ŞAHİN

Çiğli Belediyesi hangi partide? Çiğli Belediye başkanı kimdir? Çiğli Belediye başkan adayları - 4

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