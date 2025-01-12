Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Cihangir'de Fehmi Can K., caddede yürürken aralarında husumet bulunan 3 kişi tarafından kılıçlı ve sandalyeli saldırıya uğradı. Olaydan ölen veya yaralanan olmazken, kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü - 1

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir'de 12 Mart 2024 Salı günü saat 18.00 sıralarında Fehmi Can K. aralarında husumet bulunan Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı. Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehmi Can K.'ye saldırdı.

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Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü - 2

Bu sırada Fehmi Can K. sandalyeyi kendine kalkan yaparak saldırganlara direndi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya şahit olan vatandaşlar panik yaşadı.

Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü - 3

Geçen yıl mart ayında yaşanan kavgada yaralanan olmazken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan 3 kişinin geçen yıl eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalandıkları ardından da tutuklandıkları öğrenildi.

Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü - 4

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili emniyete gelen Fehmi Can K.’nin ifadesinin alındığı ancak saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü - 5

Olaya karışan Levent Ö., Nurettin D. ve Celil Gürkan D.’nin ise geçtiğimiz eylül ayında Tophane’de kavga ettikleri 1 kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladıkları da ortaya çıktı. Saldırgan 3 şüphelinin olay sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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