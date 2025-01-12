Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Cihangir'de Fehmi Can K., caddede yürürken aralarında husumet bulunan 3 kişi tarafından kılıçlı ve sandalyeli saldırıya uğradı. Olaydan ölen veya yaralanan olmazken, kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir'de 12 Mart 2024 Salı günü saat 18.00 sıralarında Fehmi Can K. aralarında husumet bulunan Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı. Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehmi Can K.'ye saldırdı.