Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı)

İstanbul Cihangir’de 64 yaşındaki bir adam, evine gelen 59 yaşındaki kız kardeşini çıkan tartışmada meyve bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası adam kendini 3’üncü kattaki evinin penceresinden attı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Cinayet, polisin yüksekten düşme olayı sonrası inceleme için eve girmesiyle ortaya çıktı.

Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı) - 1

Beyoğlu Cihangir’de bir adam, kız kardeşini meyve bıçağıyla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ağabeyi Can C. ile birbirlerine yakın mesafede yaşayan Rebia Gül Arı, olay günü ağabeyinin evine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı) - 2

Tartışma esnasında sinirlenen ağabey Can C., mutfaktan meyve bıçağı alarak kız kardeşinin üstüne yürüdü. Yaşanan boğuşma esnasında Can C., elindeki meyve bıçağıyla kardeşini boğazından bıçakladı.

Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı) - 3

Rebia Gül Arı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kardeşini öldüren Can C., 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına kendini attı.

Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı) - 4

YARALI AĞABEY YOĞUN BAKIMDA

Sesleri duyan yan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bahçede hareketsiz yatan Can C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan adamın sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı) - 5

CİNAYET OLAY YERİ İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından adamın düştüğü yeri incelemek için savcılık talimatıyla çilingirle açtırdıkları eve giren polis ekipleri, mutfak bölümünde yerde bir kadının kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının yaklaşık 6 saat önce yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Ayrıca kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesi izi olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme yapması sonrası Rebia Gül Arı‘nın cenazesi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı) - 6

“SAKİN BİR İNSANDI”

Olayla ilgili olarak konuşan mahalle esnaflarından Sefa Gök, “Çok şaşırdık. Can ağabey çok sakin bir insandı. Böyle bir şey beklemiyorduk. İnsanoğlunun ne yapacağı belli olmuyor.” dedi.

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