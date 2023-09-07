Cihangir’de meyve bıçağıyla cinayet (Kardeşini öldürdü, camdan atladı)
İstanbul Cihangir’de 64 yaşındaki bir adam, evine gelen 59 yaşındaki kız kardeşini çıkan tartışmada meyve bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası adam kendini 3’üncü kattaki evinin penceresinden attı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Cinayet, polisin yüksekten düşme olayı sonrası inceleme için eve girmesiyle ortaya çıktı.
Beyoğlu Cihangir’de bir adam, kız kardeşini meyve bıçağıyla öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, ağabeyi Can C. ile birbirlerine yakın mesafede yaşayan Rebia Gül Arı, olay günü ağabeyinin evine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.