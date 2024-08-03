Cihangir’de üç kadına saldırı: Eğlenmeye gelmişlerdi, kabusu yaşadılar
İstanbul Cihangir’de eğlenmeye çıkan 3 kadın, bir işletmedeki görevlilerin saldırısına uğradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saldırıya dönüşen tartışmanın, cep telefonu şarj etme konusundan başladığı ifade edildi. Olayla ilgili olarak iki saldırgan gözaltına alınırken, saldırganların birinin 13, diğerinin 12 suç kaydı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli tutuklandı. Gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye giden Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle mekanı mühürledi.
İstanbul Beyoğlu’nda bir eğlence mekanına eğlenmeye giden 3 kadın müşteri, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.