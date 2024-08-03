Cihangir’de üç kadına saldırı: Eğlenmeye gelmişlerdi, kabusu yaşadılar

ÜÇ KADIN POLİS MERKEZİNE BAŞVURDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.” denilen açıklamada, “İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.