Cihangir'de yanan binada 2 ceset bulundu
DHA
Cihangir'de metruk binada yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri bina içerisinde iki kişinin cesedini buldu.
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1İstanbul Cihangir'de metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki kişinin cesediyle karşılaştı.Üzerlerinden kimlikleri çıkmayan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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2Olay, Beyoğlu ilçesi Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta saat 08.15 sıralarında meydana geldi.
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33 katlı metruk binanın giriş katında alevler yükseldiğini fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.
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4İtfaiye ekipleri, bir oda içerisinde çıktığı öğrenilen yangına müdahale ederek söndürdü.
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5Ekipler, soğutma çalışması sırasında iki kişinin yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.
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6Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi.
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7Polis, üzerlerinden kimlikleri çıkmayan kişilerin, ısınmak için ateş yaktıkları ve uyurken dumandan etkilenerek boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.
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8Yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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