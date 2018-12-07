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Cihangir'de yanan binada 2 ceset bulundu

DHA

Cihangir'de metruk binada yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri bina içerisinde iki kişinin cesedini buldu.

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    İstanbul Cihangir'de metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki kişinin cesediyle karşılaştı.Üzerlerinden kimlikleri çıkmayan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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    Olay, Beyoğlu ilçesi Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta saat 08.15 sıralarında meydana geldi.
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    3 katlı metruk binanın giriş katında alevler yükseldiğini fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.
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    İtfaiye ekipleri, bir oda içerisinde çıktığı öğrenilen yangına müdahale ederek söndürdü.
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    Ekipler, soğutma çalışması sırasında iki kişinin yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.
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    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi.
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    Polis, üzerlerinden kimlikleri çıkmayan kişilerin, ısınmak için ateş yaktıkları ve uyurken dumandan etkilenerek boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.
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    Yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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