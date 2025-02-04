Cihantimur ailesinden bir skandal daha! "Ameliyattan sonra felç kaldım"

"SİLİKONU KAS ALTINA KOYDU"

Fizik tedavi gören ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç kadın, "Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi." sözleriyle Bülent Cihantimur'u suçladı.



17 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen genç kadın, "Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde. Şuanki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.