Cihantimur ailesinden bir skandal daha! "Ameliyattan sonra felç kaldım"
Estetisyen Bülent Cihantimur, oğlu Timur Cihantimur’un karıştığı ölümlü kaza sonrası kamuoyunun gündemine gelmişti. Cihantimur'un adı bu kez başka bir skandalla gündemde. Z.T. isimli genç kadın, Cihantimur'un, yanlış operasyonu sonucu felç kaldığını iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu.
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tok ile estetisyen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur'un ABD'ye firarı, geçen yıl uzun süre konuşulmuştu. Cihantimur ailesi yine bir skandalla gündemde. İddiaya göre estetisyen Bülent Cihantimur'un yanlış operasyonu sonucu bir genç kız felç kaldı.
Sabah gazetesinin haberine göre 2022 yılında kalça estetiği operasyon için Bülent Cihantimur'a başvuran genç kadın, hayatının kabusunu yaşadı. Genç kadının iddiasına göre, ameliyat masasına sağlam yatıp felç kalan kadının omurgasına pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1.5 milyon TL.