Cihantimur ailesinden bir skandal daha! "Ameliyattan sonra felç kaldım"

Estetisyen Bülent Cihantimur, oğlu Timur Cihantimur’un karıştığı ölümlü kaza sonrası kamuoyunun gündemine gelmişti. Cihantimur'un adı bu kez başka bir skandalla gündemde. Z.T. isimli genç kadın, Cihantimur'un, yanlış operasyonu sonucu felç kaldığını iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu.

Cihantimur ailesinden bir skandal daha! "Ameliyattan sonra felç kaldım" - 1

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tok ile estetisyen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur'un ABD'ye firarı, geçen yıl uzun süre konuşulmuştu. Cihantimur ailesi yine bir skandalla gündemde. İddiaya göre estetisyen Bülent Cihantimur'un yanlış operasyonu sonucu bir genç kız felç kaldı.

Sabah gazetesinin haberine göre 2022 yılında kalça estetiği operasyon için Bülent Cihantimur'a başvuran genç kadın, hayatının kabusunu yaşadı. Genç kadının iddiasına göre, ameliyat masasına sağlam yatıp felç kalan kadının omurgasına pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1.5 milyon TL.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cihantimur ailesinden bir skandal daha! "Ameliyattan sonra felç kaldım" - 2

Estetik ameliyat sonrasında çok sayıda ilaca rağmen şiddetli ağrılar çeken Z.T., savcılığa giderek Cihantimur hakkında şikayetçi oldu.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanması amacıyla arabulucu atandı. Bülent Cihantimur ve Z.T. arabulucu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Tarafların arasında anlaşma sağlanamaması sebebiyle ilerleyen günlerde Cihantimur hakkında maddi manevi tazminat davası açılması bekleniyor.

Cihantimur ailesinden bir skandal daha! "Ameliyattan sonra felç kaldım" - 3

"SİLİKONU KAS ALTINA KOYDU"

Fizik tedavi gören ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç kadın, "Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi." sözleriyle Bülent Cihantimur'u suçladı.

17 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen genç kadın, "Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde. Şuanki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cihantimur ailesinden bir skandal daha! "Ameliyattan sonra felç kaldım" - 4

Tüm tedavilerini kendi imkanlarıyla yaptığını söyleyen Z.T., "Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak." dedi.

Tazminat davasını açtığını söyleyen Z.T., "Omurgamda ömür boyu pile mahkum edildim. Sol ayağım iyileşti, sağ bacağımın bilekten aşağısı hala felç. Düzelip düzelmeyeceğim belli değil, ömür boyu böyle yaşama ihtimalim var. Bana verdiği maddi manevi tüm zararlar için kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı

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