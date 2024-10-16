Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım

Cihantimur ile annesinin 4 ayı aşkın süredir ABD'de hapishanede olduklarını ve bu durumu sevindirici bulduğunu kaydeden Aci, "Baştan beri gelip adalete teslim olsunlar diyorum ama bunlar illa elleri kelepçeli gelmeyi tercih etti. Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım. Şu an sonuç bu, memnuniyet verici, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.