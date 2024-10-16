Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayı yapan ve annesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Hakim son yazılı savunmaları almak için bir haftalık süre tanıdı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, iade talebi kararını ertelemesine ilişkin, "Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım." dedi.

Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım - 1

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un dün ABD'de görülen duruşmada, hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.

Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, görülmeye başlanan davanın neticesini İstanbul'daki evlerinden takip etti.

ABD'de yaşayan ve duruşmalara izleyici olarak katılan aile dostları aracılığıyla davadaki gelişmelerden haberdar olan baba Aci, duruşmanın sona ermesinin ardından bu kişiyi cep telefonundan görüntülü olarak aradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım - 2

Mahkemenin duruşmayı ertelediğini ve henüz karar verilmediğini öğrenen aile, Cihantimur'un duruşma salonundaki davranışlarının nasıl olduğunu sordu ve rahat davranışlar sergilediği cevabını aldı.

Anne Pervin, oğlundan bahsederken gözyaşlarını tutamazken, baba Özer Aci ise mahkemenin erteleme kararını değerlendirdi.

Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım - 3

Baba Aci, Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un 10 Ekim'de görülen davasının da aynı sebeple ertelendiğini, bu davanın da bir hafta veya 15 gün öteleneceğini tahmin ettiğini belirterek, "Şu an sevindiğim nokta ABD gibi bir yerde bir hafta daha hapiste kalacak olması, bunu bekliyordum." dedi.

Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım - 4

Cihantimur ile annesinin 4 ayı aşkın süredir ABD'de hapishanede olduklarını ve bu durumu sevindirici bulduğunu kaydeden Aci, "Baştan beri gelip adalete teslim olsunlar diyorum ama bunlar illa elleri kelepçeli gelmeyi tercih etti. Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım. Şu an sonuç bu, memnuniyet verici, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım - 5

SEYİR HALİNDEKİ ATV'LERE ÇARPTI

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım - 6

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

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