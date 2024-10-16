Cihantimur'un iade davası ertelendi | Aci ailesi kararı değerlendirdi: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayı yapan ve annesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Hakim son yazılı savunmaları almak için bir haftalık süre tanıdı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, iade talebi kararını ertelemesine ilişkin, "Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım." dedi.
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un dün ABD'de görülen duruşmada, hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.
Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, görülmeye başlanan davanın neticesini İstanbul'daki evlerinden takip etti.
ABD'de yaşayan ve duruşmalara izleyici olarak katılan aile dostları aracılığıyla davadaki gelişmelerden haberdar olan baba Aci, duruşmanın sona ermesinin ardından bu kişiyi cep telefonundan görüntülü olarak aradı.