Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi

Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli gerekçelerle 230 kez intihar etmek için bina çatısına çıkan Hasan İ., bu defa Alanya’da bir binanın çatısına çıktı. İntihar etmek istediğini söyleyen adam, polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi - 1

Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli gerekçelerle şu ana kadar onlarca kez intihar girişimde bulunan Hasan İ., bu defa da Antalya’nın Alanya ilçesinde çatıya çıktı.

En son 5 gün önce Gazipaşa ilçesinde de çatıya çıkan Hasan İ.’nin, son teşebbüsünün 231’inci olduğu belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi - 2

Olay, 10.00 sıralarında Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi Özmüftüoğlu Sokağı’nda bulunun 9 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan İ. (33) isimli adam inşaatı tamamlanmış binanın çatı katına çıktı.

Elinde bıçak bulunan Hasan İ.’nin kendisine zarar vereceğini düşünen mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi - 3

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri adamın atlamasına karşı binanın altına kurtarma minderi açtı.

Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi - 4

POLİS İKNA ETTİ

Polis ekipleri çatıdaki Hasan İ.’yi kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucunda Hasan İ., polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirdi.

Hasan İ. önce sağlık ekiplerinin rutin kontrolünden geçti, sonra ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi - 5

BU 231’İNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Hasan İ.’nin Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli bahanelerle çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi - 6

Bu olaydan 5 gün önce de Gazipaşa’da diş tedavisi yapılmadığı gerekçesiyle yine çatıya çıkarak intihar girişimde bulunan adamın, son girişimiyle birlikte intihar girişimi sayısının 231 olduğu öğrenildi.

Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi - 7
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