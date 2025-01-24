Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi

Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli gerekçelerle şu ana kadar onlarca kez intihar girişimde bulunan Hasan İ., bu defa da Antalya’nın Alanya ilçesinde çatıya çıktı.

En son 5 gün önce Gazipaşa ilçesinde de çatıya çıkan Hasan İ.’nin, son teşebbüsünün 231’inci olduğu belirtildi.