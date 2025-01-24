Çıkmadığı çatı kalmadı: 230 kez canına kıymak isteyen adam 231’inci girişiminde de ikna edildi
Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli gerekçelerle 230 kez intihar etmek için bina çatısına çıkan Hasan İ., bu defa Alanya’da bir binanın çatısına çıktı. İntihar etmek istediğini söyleyen adam, polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.
Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli gerekçelerle şu ana kadar onlarca kez intihar girişimde bulunan Hasan İ., bu defa da Antalya’nın Alanya ilçesinde çatıya çıktı.
En son 5 gün önce Gazipaşa ilçesinde de çatıya çıkan Hasan İ.’nin, son teşebbüsünün 231’inci olduğu belirtildi.