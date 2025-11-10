Çıkmaz sokakta merdivenlere takılıp kaldı
10.11.2025 01:57
Pendik'te aracıyla girdiği çıkmaz sokakta merdivenlere takılan ve kaza yapan alkollü sürücü yaralandı.
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık mahallesinde L.G. idaresindeki otomobil, çıkmaz sokaktan geçmeye çalışırken merdivenlere çarparak kaza yaptı.
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin kontrolünde alkolmetreye üfleyen sürücü L.G.'nin 3.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Başından yaralanan sürücü hastaneye götürüldü. Kazada hasar gören otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.