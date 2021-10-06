Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

Yörede balıkçılık yapan Atanur Dursun, suların çekilmesi ve kirlilik dolayısıyla bu yıl avladıkları balık sayısında da azalma olduğunu belirtti.

Yöre halkının turizimle geçindiğini söyleyen Dursun, "Gölde eskiden daha iyi balık vardı. Daha temiz, sular yüksekti, çok iyi balık avlıyorduk. Şimdi gölde kirlenme oldu, su seviyesi düştü. Artık çok az balık avlayabiliyoruz. Bu durum bizi üzüyor" dedi.