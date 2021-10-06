Çıldır Gölü'nde de sular çekildi

DHA 06.10.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 10:22
Ardahan'da kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde, sular kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.
124 kilometrekarelik alanıyla kış turizminde oldukça önemli yer tutan ve doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlayan gölde su seviyesinin azalması, balıkçıları da olumsuz etkiledi.
Çıldır Gölü, Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü ve 40’a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Yörede balıkçılık yapan Atanur Dursun, suların çekilmesi ve kirlilik dolayısıyla bu yıl avladıkları balık sayısında da azalma olduğunu belirtti.
Yöre halkının turizimle geçindiğini söyleyen Dursun, "Gölde eskiden daha iyi balık vardı. Daha temiz, sular yüksekti, çok iyi balık avlıyorduk. Şimdi gölde kirlenme oldu, su seviyesi düştü. Artık çok az balık avlayabiliyoruz. Bu durum bizi üzüyor" dedi.