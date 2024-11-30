Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 1

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 2

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 3

Atlı kızakçı Atakan Daşdemir, birkaç gündür gölün buz tutmaya başladığını söyledi.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 4

Ziyaretçilerin bölgeye gelmeye başladığını belirten Daşdemir, "Vatandaşlara önümüzdeki hafta inşallah gölün üzerinde hizmet vereceğiz." dedi.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 5

Vatandaşlardan Nebi Can Çobanoğlu da Çıldır Gölü'nün bölge için bir değer olduğunu dile getirerek, "Göl donmaya başladı, herkesin gelip görmesi gereken bir güzellik." ifadelerini kullandı.

Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 6
Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 7
Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 8
Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 9
Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu - 10
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