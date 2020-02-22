Çıldır’da doyumsuz kar manzarası

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, görsel bir şölen oluştu.

İHA 22.02.2020 - 10:15 | Son Güncelleme : 22.02.2020 - 10:48

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına eksi 12 dereceye kadar düşüyor.
Çıldır ilçesini Aktaş sınır kapısı ile bağlayan 2 bin 159 rakımlı Mozeret geçidindeki yoğun kar yağışı, özellikle çam ağaçları ve bölgeyi beyaz örtüyle kaplayarak, görsel bir şölen oluşturdu.
Kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde etkili olan sisin ardından oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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