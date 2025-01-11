Çılgın Karadenizliler: Buz gibi suda 800'e yakın kulaç atıyorlar

Denize giren emekli öğretmen Ali İlhan, “Buranın havası da denizi de güzel. Yaz-kış buradayız ve herkesi bekliyoruz. Sağlıklı olmak için spor yapmak gerekli. Üşüme sıkıntımız yok. Denizin soğuk sularında kulaç atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Denize giren diğer vatandaşlar ise sağlıklı kalabilmek için önce karada spor yaptıklarını daha sonra denizde yüzdüklerini söylediler.