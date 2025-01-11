Çılgın Karadenizliler: Buz gibi suda 800'e yakın kulaç atıyorlar
Samsun'da farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan yaklaşık 30 kişilik arkadaş grubu, hemen hemen her gün denize giriyor. Karadeniz'in soğuk sularında kulaç atan arkadaş grubu hem spor yapıyor hem de geçen sene denizden çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden arkadaşlarını anıyor.
Canik ilçesi Doğupark mevkisinde güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz’in buz gibi sularına giren arkadaş grubu, denizin tadını 4 mevsim çıkartıyor. Her yıl sayıları çoğalan arkadaş grubu, denizde ortalama 600 ile 800 kulaç atıyor.