Çilingir sofrasını bedavaya getirmişlerdi, ayılınca pişman olup ürünlerin parasını ödediler

21 Aralık tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda işletmeye normal müşteri gibi gelen iki kişi, bir süre reyonlara baktıktan sonra alkol alacaklarını belirterek kasada bulunan Hülya Duran isimli işletme sahibi ile sohbet etmeye başladı.
Kimliği belirsiz kişilerden birisi Hülya Duran'dan fiyatlar ile ilgili bilgi alırken, diğeri market içerisinde dolaşmaya başladı. Alkol çeşitlerinin bulunduğu dolaba gelen kimliği belirsiz kişi, eline aldığı alkol şişesi ile reyonları gezmeye başladı. Bir süre sonra kameranın kısmen gördüğü bir noktaya gelen adam, elindeki alkol şişesini büyük bir ustalıkla saklayarak bir süre sonra marketten çıkmıştı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen işletme sahibi Hülya Duran, kişilerin alkol ile birlikte sucuk, barbunya pilaki ve peynir de aldıklarını fark etti. Sosyal medyada yayılan kamera görüntüleri izleyenlere, “Çilingir sofrasını bedavaya getirmişler” dedirtmişti.
Adamın alkol şişesini büyük bir ustalıkla gizlediği anların çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından görüntüleri izleyenlerden birisi, dün olayın yaşandığı markete gelerek alınan ürünlerin ödemesini yaptı.
Duran, “Dün şahıslar sosyal medyada gördüklerini söylediler, bir tanesi geldi özür diledi ve ödemeyi yaptı. Sarhoş olduklarını olayı hatırlamadıklarını, sosyal medyada gördükten sonra dikkatlerini çektiğini söylediler. Biz de şikayetimizi geri çektik, arkadaşlara teşekkür ettik. Pişman olduklarını söylediler, olayı tatlıya bağladık. Doğru olan yanlışı düzeltebilmek, biz burada bir yanlışı düzelttik. Bu güzel bir şey, Çok pişman ve mahcuplardı. Bir daha bu kadar içmeyeceklerine dair söz verdiler. İlk defa böyle bir şey olduğunu ve tekrarının yaşanmayacağını söylediler. Ayrıca sucuktan zehirlenmemişler, bunu çok soran olmuştu” ifadelerini kullandı.