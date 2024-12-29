Çilingir sofrasını bedavaya getirmişlerdi, ayılınca pişman olup ürünlerin parasını ödediler

Duran, “Dün şahıslar sosyal medyada gördüklerini söylediler, bir tanesi geldi özür diledi ve ödemeyi yaptı. Sarhoş olduklarını olayı hatırlamadıklarını, sosyal medyada gördükten sonra dikkatlerini çektiğini söylediler. Biz de şikayetimizi geri çektik, arkadaşlara teşekkür ettik. Pişman olduklarını söylediler, olayı tatlıya bağladık. Doğru olan yanlışı düzeltebilmek, biz burada bir yanlışı düzelttik. Bu güzel bir şey, Çok pişman ve mahcuplardı. Bir daha bu kadar içmeyeceklerine dair söz verdiler. İlk defa böyle bir şey olduğunu ve tekrarının yaşanmayacağını söylediler. Ayrıca sucuktan zehirlenmemişler, bunu çok soran olmuştu” ifadelerini kullandı.