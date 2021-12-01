Çilingire açtırdıkları evde uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar

7 aydır beslediği kedisinin bile çalındığını ifade eden Elif Dağdelen, “Ben diğer eşyalarımı geri alabilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Kedimi götürdüler. Bunların peşini bırakmayacağım. Böyle şapşal hırsız olamaz. Evde güvenlik kamerasının olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kamerayı kırmaya çalışıyorlar. İstersen götür kamerayı, ben yine izleyebiliyorum. Böyle şapşal hırsızlar olamaz” dedi.