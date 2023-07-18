Cilo buzullarına düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Hakkari’de Cilo- Sat Dağları’nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanlığı’nda memur olarak görev yapan Koç’un cenazesi ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Aramalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'dan buzul ve mağaralarda tecrübesi olan 12 kişilik ekip de katıldı.
Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmaları devam ederken kayıp 2 kişiden birinin cansuz bedenine ulaşıldı.