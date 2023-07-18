Cilo buzullarına düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedaviye alınan Gülay Avcu’nun 2 gün sonra bilinci yerine geldi.

Tedavisi süren Gülay Avcu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülay Avcu, eşi Kemal Avcu ve iki arkadaşı ile 20 metrelik uçurumdan düştüklerini belirterek, “Hepinize merhabalar, 16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay." ifadelerini kullandı.