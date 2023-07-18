Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı

Çalışmaları yürüten AFAD, JAK timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra bugün İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan buzullarda tecrübesi olan 8 kişi ile Antalya'dan mağara tecrübesi olan 4 kişi de bölgeye gönderildi.