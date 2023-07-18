Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı
Hakkari'de önceki gün çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'dan buzul ve mağaralarda tecrübesi olan 12 kişilik ekip de katıldı.
Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmaları devam ediyor.
18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü.