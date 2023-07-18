Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı

Hakkari'de önceki gün çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'dan buzul ve mağaralarda tecrübesi olan 12 kişilik ekip de katıldı.

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı - 1

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmaları devam ediyor.

18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. 

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Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı - 2

Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi.

Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftten Kemal Avcu, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı - 3

Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ve Hakime Koç'u arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün 3’üncü günde yeniden başladı.

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı - 4

Çalışmaları yürüten AFAD, JAK timleri, UMKE, Polis Özel Harekat, dağcılar ve derneklerin yanı sıra bugün İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan buzullarda tecrübesi olan 8 kişi ile Antalya'dan mağara tecrübesi olan 4 kişi de bölgeye gönderildi.

Cilo buzullarına düşen dağcıları arama çalışmalarında 3. gün: 12 kişilik yeni ekip katıldı - 5

Buzullar bölgesine giden yol ise araç trafiğine kapatılıp sadece ekiplerin geçişlerine izin veriliyor.

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