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Cilvegözü Sınır Kapısı önünde taksici eylemi

Anadolu Ajansı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki taksi şoförleri, korsan taşımacılık iddiasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı önünde eylem yaptı.

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    Suriye'den bayram ziyareti için dönenlerin, Hatay ve çevre illere korsan taşımacılık yapan bazı kişiler tarafından götürüldüğü iddiasıyla, 50 civarında taksici sınır kapısı önünde toplandı.

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    Taksiciler, korsan taşımacılık nedeniyle mağdur olduklarını savunarak, sınır kapısına giden yolu ulaşıma kapattı.

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    Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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    Sürücülerden Yusuf Akar, korsan taksicilik yüzünden mağdur olduklarını belirterek, "Sınırdan yetkisiz kişilerce taşımacılık yapılıyor. Para kazanamıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz'' dedi.

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    Yaklaşık yarım saat süren eylem sırasında sınır kapısından giriş ve çıkış yapılamadı.

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    Güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine taksiciler dağıldı.

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