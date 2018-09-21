Cilvegözü Sınır Kapısı önünde taksici eylemi
Anadolu Ajansı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki taksi şoförleri, korsan taşımacılık iddiasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı önünde eylem yaptı.
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Suriye'den bayram ziyareti için dönenlerin, Hatay ve çevre illere korsan taşımacılık yapan bazı kişiler tarafından götürüldüğü iddiasıyla, 50 civarında taksici sınır kapısı önünde toplandı.
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Taksiciler, korsan taşımacılık nedeniyle mağdur olduklarını savunarak, sınır kapısına giden yolu ulaşıma kapattı.
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Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
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Sürücülerden Yusuf Akar, korsan taksicilik yüzünden mağdur olduklarını belirterek, "Sınırdan yetkisiz kişilerce taşımacılık yapılıyor. Para kazanamıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz'' dedi.
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Yaklaşık yarım saat süren eylem sırasında sınır kapısından giriş ve çıkış yapılamadı.
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Güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine taksiciler dağıldı.
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