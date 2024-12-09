Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geri dönüş yoğunluğu: "14 yıl bu anı bekledik"

Ülkesine dönen Hamid Mahmud ise, "2014 yılından Suriye’den Türkiye’ye geldim. Savaş başladığı zaman Türkiye’ye geldik. Hayatımız bitmişti. İnşallah vatanımız iyi olacak. Suriye yeniden ayağa kalkıyor ama biz sıfırdan başlamayacağız. Bizde doktorlar, mühendisler var. Bu yüzden daha iyi olacağız. Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik. Birkaç saat oldu uyumadım. Çünkü çok heyecanlıyım. Suriye olarak biz çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.