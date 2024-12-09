Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geri dönüş yoğunluğu: "14 yıl bu anı bekledik"
Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye vatandaşları, ülkelerine geri dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyeliler ülkelerine dönmek için sıraya girdi.Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen bir Suriyeli, "Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik." sözleriyle duygularını anlattı.
Esad rejimine muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. 1963'te başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı. Esad'ın kaçmasının ardından Suriye vatandaşları evlerine gitmek için Cilvegözü Gümrük Kapısına akın ettiler.