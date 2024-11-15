Cimri olmak ve büyü yapmak boşanma nedeni sayıldı
Ankara'da bir boşanma davasında Türkan B. isimli kadın, eşi Murat B.'ye büyü yaptırdığı ve cimri olduğu gerekçesiyle kusurlu bulundu. Yargıtay, kadının evliliği çekilmez hale soktuğuna dikkat çekerek kararı onadı.
İş insanı Murat B., 2 yıl evli kaldığı eşi Türkan B.'ye, evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığı, kombiyi çalıştırmadığı, sinemaya gittiklerinde evden yiyecek götürdüğü, restoranda garsona ödediği bahşişi geri aldığı ve ayrıca yatağında ve kıyafetlerinde bulduğu muskalarla kendisine büyü yaptırdığını iddia ederek boşanma davası açtı.
KOCASINI FAZLA HARCAMAKLA SUÇLADI
Ankara 15'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Türkan B., suçlamayı kabul etmeyerek, eşinin fazla harcama yaptığını iddia etti. Mahkeme, banka hesap dökümleri, dosyaya sunulan muska fotoğrafları ve tanık beyanları sonucu aşırı cimri olduğu ve büyü yaptırdığı kanaatine vardığı Türkan B.'nin ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
Mahkeme, Türkan B.'nin, eşinin fazla harcama yaptığı iddiasını da kanıtlayamadığından davacı kocanın kusurunun bulunamadığı kanaatiyle, çiftin boşanmasına karar verildi.