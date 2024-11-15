Cimri olmak ve büyü yapmak boşanma nedeni sayıldı

İş insanı Murat B., 2 yıl evli kaldığı eşi Türkan B.'ye, evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığı, kombiyi çalıştırmadığı, sinemaya gittiklerinde evden yiyecek götürdüğü, restoranda garsona ödediği bahşişi geri aldığı ve ayrıca yatağında ve kıyafetlerinde bulduğu muskalarla kendisine büyü yaptırdığını iddia ederek boşanma davası açtı.

KOCASINI FAZLA HARCAMAKLA SUÇLADI

Ankara 15'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Türkan B., suçlamayı kabul etmeyerek, eşinin fazla harcama yaptığını iddia etti. Mahkeme, banka hesap dökümleri, dosyaya sunulan muska fotoğrafları ve tanık beyanları sonucu aşırı cimri olduğu ve büyü yaptırdığı kanaatine vardığı Türkan B.'nin ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Türkan B.'nin, eşinin fazla harcama yaptığı iddiasını da kanıtlayamadığından davacı kocanın kusurunun bulunamadığı kanaatiyle, çiftin boşanmasına karar verildi.