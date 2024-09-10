Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi
İstanbul’da yaşayan Çin asıllı iş insanı, evinde ölü bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan, dört yıl önce de Yuan Bai olan adını Yunus Deniz olarak değiştiren adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Deniz’in ölü bulunduğu evden kimyasal madde kokusu geldiği öğrenildi.
İstanbul Kadıköy’de yaşayan Çin asıllı iş insanı, evinde ölü bulundu.Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı Mahallesi’ndeki Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi.