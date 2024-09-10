Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi

İstanbul’da yaşayan Çin asıllı iş insanı, evinde ölü bulundu. Evli ve bir çocuk babası olan, dört yıl önce de Yuan Bai olan adını Yunus Deniz olarak değiştiren adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Deniz’in ölü bulunduğu evden kimyasal madde kokusu geldiği öğrenildi.

Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 1

İstanbul Kadıköy’de yaşayan Çin asıllı iş insanı, evinde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı Mahallesi’ndeki Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 2

İddiaya göre, ailesi 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanından uzun süre haber alamadı.

4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olan iş insanı, en son Bostancı’da kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairedeydi.
Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 3

Yakınları buraya da geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı.

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 4

KİMYASAL KOKUSU GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile aldılar. İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek daireye girdi.

Ekipler, Yunus Deniz’i yerde hareketsiz halde buldu.

Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 5

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Deniz’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı.

Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 6

Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Deniz’in cenazesi Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 7
Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 8
Çin asıllı iş insanının Kadıköy’deki şüpheli ölümü: İçeriden kimyasal madde kokusu geldi - 9
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