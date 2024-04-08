Çin Aslanı evdeki diğer köpeği kıskandı sahibini hastanelik etti: Bacağı parçalandı
Adana’da Tina isimli Chow Chow (Çin Aslanı) cinsi köpek, evde bulunan Linda isimli Pomeranian cinsi köpeği kıskanıp sahibinin bacağını parçaladı. Genç kadının bacağında doku kaybı meydana gelirken doku nakli ile sağlığına kavuşabileceği öğrenildi.
Olay, geçen 25 Mart’ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, evinde 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi. Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.’nün iddiaya göre Linda ve Tina isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.