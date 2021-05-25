Çınarcık sahilini kaplayan deniz salyası, rüzgarla dağıldı

"YAZLIKÇILAR GELEMİYOR" Yıllardır Çınarcık’ta yaşamasına rağmen deniz salyasının ilk kez bu kadar etkili olduğunu gördüğünü belirten Ramazan Uğurlu, "Daha önce böyle bir şey görmedik. 1 haftadır esen poyraz buradaki deniz salyasını dağıttı. İnşallah böyle devam eder de yazlıkçılar gelir. Denize giremedikleri için yazlıkçılar gelemiyor. Balık da yok. Limanda balık kalmadı. Deniz salyası dağılırsa hiçbir şey kalmayacak. Her şey normale dönecek" dedi.