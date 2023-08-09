Cinayet 2 milyon euro karşılığında işlenmişti | İş insanı cinayetinde verilen cezalara onama

KARARLAR ONANDI

Taraf avukatları karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Hapis cezası alan tarafların avukatları verilen cezaları fazla bulurken, ölen taraf avukatları da beraat kararlarına itiraz etti.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.