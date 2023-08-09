Cinayet 2 milyon euro karşılığında işlenmişti | İş insanı cinayetinde verilen cezalara onama
Kayseri’de iş insanı Orhan Adıbelli’nin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili olarak 3’ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini itiraf eden tutuklu sanık Emrah Yıldırım, diğer sanıklar Vedat Kılıç ve Doğan Kılıç’a verilen cezalar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, 4 Ağustos 2020’de Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ndeki iş yerinde tabanca ile öldürüldü.
Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep’te yakalandı.
Cinayeti, 2 milyon euro karşılığında işlediğini itiraf eden Yıldırım’ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise bulunamadı.
Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.