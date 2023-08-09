Cinayet 2 milyon euro karşılığında işlenmişti | İş insanı cinayetinde verilen cezalara onama

Kayseri’de iş insanı Orhan Adıbelli’nin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili olarak 3’ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini itiraf eden tutuklu sanık Emrah Yıldırım, diğer sanıklar Vedat Kılıç ve Doğan Kılıç’a verilen cezalar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Cinayet 2 milyon euro karşılığında işlenmişti | İş insanı cinayetinde verilen cezalara onama - 1

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, 4 Ağustos 2020’de Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ndeki iş yerinde tabanca ile öldürüldü.

Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep’te yakalandı.

Cinayeti, 2 milyon euro karşılığında işlediğini itiraf eden Yıldırım’ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise bulunamadı.

Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayet 2 milyon euro karşılığında işlenmişti | İş insanı cinayetinde verilen cezalara onama - 2

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen yıl 29 Kasım’da görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Emrah Yıldırım’ı, “tasarlayarak kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cinayet 2 milyon euro karşılığında işlenmişti | İş insanı cinayetinde verilen cezalara onama - 3

KARARLAR ONANDI

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Vedat Kılıç'a “öldürmeye yardım etme” suçundan 19 yıl, Doğan Kılıç'a ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, diğer tüm sanıkların ise, beraatlerine hükmetti.

Cinayet 2 milyon euro karşılığında işlenmişti | İş insanı cinayetinde verilen cezalara onama - 4

KARARLAR ONANDI

Taraf avukatları karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Hapis cezası alan tarafların avukatları verilen cezaları fazla bulurken, ölen taraf avukatları da beraat kararlarına itiraz etti.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

 Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

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