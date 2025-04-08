Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı"

"BİR KEZ DAHA YIKILDIK"

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın artmasını beklerken, tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldıklarını söyleyen anne Fadime Emre, "Hak ve hukuk yerini bulsun ve sürücü gereken cezayı alsın istiyorum. Acımız çok büyük ve biz bu kararla bir kez daha yıkıldık." dedi.

Baba Sadettin Emre ise tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi. Sadettin Emre şöyle konuştu:

"İki çocuğum vardı, birisini maalesef kazada kaybettik. Kanadımız kırıldı. Çok üzgünüz. Mahkemenin verdiği karar bizi bir kez daha yıktı. Tahliye kararına itiraz ettik. Kaza ölümlerinin neden değersiz olduğunu anlamıyoruz.

Karar verenler çocuklarının başına gelse aynı şekilde mi karar verecekler? Cezanın arttırılması için elimizden geleni yapacağız. En azından karar acımızı dindirmese bile yüreğimize su serperdi."