Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı"
Manisa'da kırmızı ışık ihlali yaparak motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olan Ege Karaaslan'a yerel mahkeme tarafından verilen ceza 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme, Karaaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Cinayet gibi kazada yaşamını yitiren Emre'nin ailesi karara tepkili.
Manisa'da motokuryenin öldüğü kazada, kırmızı ışıkta geçen sürücüye verilen ceza artırıldı, sanığın tahliyesine karar verildi.