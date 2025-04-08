Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı"

Manisa'da kırmızı ışık ihlali yaparak motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olan Ege Karaaslan'a yerel mahkeme tarafından verilen ceza 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme, Karaaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Cinayet gibi kazada yaşamını yitiren Emre'nin ailesi karara tepkili.

Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı" - 1

Manisa'da motokuryenin öldüğü kazada, kırmızı ışıkta geçen sürücüye verilen ceza artırıldı, sanığın tahliyesine karar verildi.

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Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı" - 2

Kaza, 11 Ekim 2024 saat 19.38 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücü Ege Karaaslan, yönetimindeki 35 EA 8862 plakalı otomobiliyle Mimar Sinan Bulvarı üzerinden Akhisar yönüne seyir halindeyken Uncubozköy Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak, Cemal Ergün Caddesi'ne geçmek isteyen motokurye Hasan Emre yönetimindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarptı.

Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı" - 3

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Emre'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mobese kameraları tarafından kaydedilen kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ege Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı" - 4

CEZA ARTTI, TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Ege Karaaslan hakkında Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 12 Aralık’ta görülen ikinci duruşmasında karar verildi.

Mahkeme, Ege Karaaslan'ı 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Emre'nin ailesi, Avukat Ahmet Akcan aracılığıyla karar itiraz ederek konuyu istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart'ta cezayı 4 yıl 3 aydan, 5 yıla çıkardı ancak Karaaslan'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Cinayet gibi kazada acılı aileyi yıkan karar: "Kanadımız kırıldı" - 5

"BİR KEZ DAHA YIKILDIK"

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın artmasını beklerken, tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldıklarını söyleyen anne Fadime Emre, "Hak ve hukuk yerini bulsun ve sürücü gereken cezayı alsın istiyorum. Acımız çok büyük ve biz bu kararla bir kez daha yıkıldık." dedi.

Baba Sadettin Emre ise tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi. Sadettin Emre şöyle konuştu:

"İki çocuğum vardı, birisini maalesef kazada kaybettik. Kanadımız kırıldı. Çok üzgünüz. Mahkemenin verdiği karar bizi bir kez daha yıktı. Tahliye kararına itiraz ettik. Kaza ölümlerinin neden değersiz olduğunu anlamıyoruz.

Karar verenler çocuklarının başına gelse aynı şekilde mi karar verecekler? Cezanın arttırılması için elimizden geleni yapacağız. En azından karar acımızı dindirmese bile yüreğimize su serperdi."

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