Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü
İstanbul Büyükçekmece’deki bir restorana geçen yıl motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı, saldırıda Mehmedali Memiş yaşamını yitirdi. Çalışmak için Adana’dan İstanbul’a gelen genç Mehmedali’nin öldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mehmedali’nin acılı babası Neşet Memiş, saldırının geçmişinin restoranda daha önce yaşanan bir kavgaya dayandığını anlattı. Baba Memiş, iş yeri sahibinin “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek.” diye çalışanlarını uyardığını ancak herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Mehmedali’nin annesi Perin Memiş, “Hayallerimizi, geleceğimizi elimizden aldılar.” dedi.
Büyükçekmece’de bir restorana yönelik yapılan silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Olay, geçen yıl 10 Temmuz günü Pınar Tepe Mahallesi’ndeki Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.