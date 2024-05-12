Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü

“TEDBİRİNİZİ ALIN BU ADAMLAR GELECEK”

Mehmedali’nin babası Neşet Memiş, oğlunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ayrıntılarını anlattı. Baba Memiş, olayın geçmişinin önceki gece yaşanan kavgaya dayandığını söyledi.

Restorandan atılan saldırganların, “Tedbirini al, biz geleceğiz. Bunu senin yanına bırakmayız.” dediğini anlatan baba, “Mekan sahibi S.Ş. hiçbir güvenlik almadan, kimseye bir şey söylemeden normal yaşantısına devam ediyor. Para kazanayım, müşterim eksik olmasın diye. Bu sırada dayak yiyen taraf boş durmuyor, telefonla mekan sahibi S.Ş’yi arıyorlar, ‘Bizim niyetimiz ciddi, biz bu mekana geleceğiz.’ Sadece bu konudan benim oğlum ve arkadaşlarının haberi olmuyor.” diye konuştu.