Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü

İstanbul Büyükçekmece’deki bir restorana geçen yıl motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı, saldırıda Mehmedali Memiş yaşamını yitirdi. Çalışmak için Adana’dan İstanbul’a gelen genç Mehmedali’nin öldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mehmedali’nin acılı babası Neşet Memiş, saldırının geçmişinin restoranda daha önce yaşanan bir kavgaya dayandığını anlattı. Baba Memiş, iş yeri sahibinin “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek.” diye çalışanlarını uyardığını ancak herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Mehmedali’nin annesi Perin Memiş, “Hayallerimizi, geleceğimizi elimizden aldılar.” dedi.

Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 1

Büyükçekmece’de bir restorana yönelik yapılan silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 10 Temmuz günü Pınar Tepe Mahallesi’ndeki Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 2

İddiaya göre, 9 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Ramazan Kaya, Bayram Kaya, Güven Polatdemir ve bir kadın eğlenmek üzere restorana geldi.

Bir süre sonra eğlenen grup, yan masalarında oturan kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 3

Tartışma sırasında Ramazan Kaya yan masada oturan kişiye şişe fırlattıktan sonra, yanındakilerle birlikte saldırdı.

Restoranda arbede çıktı. Arbede, restoran çalışanlarının da araya girmesiyle büyüdü.

Restoran çalışanları kavga eden grubu, yaka paça dışarı atarken, öfkeli grup tehdit ve hakaretler ederek tekrar geleceklerini söyledi.

Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 4

10 Temmuz Pazartesi günü ise işletme sahibi restoranda kavga eden gruptakiler tarafından telefonla aranarak tehditler aldı.

Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 5

KURŞUNLAR MEHMEDALİ’YE İSABET ETTİ

Gece saatlerinde restoranın önüne gelen motosikletli iki kişi, önce birkaç tur keşif yaptıktan sonra restorana tabancayla ateş açtı.

Kurşunlar dinlenmek üzere restoranın önünde oturan Murat Alp, Sercan Demir ve Mehmedali Memiş’e isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alp ve Demir ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Adana’dan İstanbul’a çalışmak üzere gelen ve olaydan 20 gün önce işe başlayan Mehmedali Memiş ise dinlenmek için restoranın önünde oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 6

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda motosikletli iki saldırganın Turgay Gündoğdu ve Eren Okumuş olduğunu, Gündoğdu’nun olaydan sonraki gün yurtdışına kaçtığını tespit etti.

Ramazan Kaya ve Bayram Kaya’nın ise 15 Temmuz günü yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında Eren Okumuş ve Güven Polatdemir polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Kaya ve Bayram Kaya ise yurtdışından geri dönerek 1 Ekim’de teslim oldu.

İfadelerinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Olayda ağır yaralanan Murat Alp ve hafif şekilde yaralanan Sercan Demir’de hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.
Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 7

“TEDBİRİNİZİ ALIN BU ADAMLAR GELECEK”

Mehmedali’nin babası Neşet Memiş, oğlunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ayrıntılarını anlattı. Baba Memiş, olayın geçmişinin önceki gece yaşanan kavgaya dayandığını söyledi.

Restorandan atılan saldırganların, “Tedbirini al, biz geleceğiz. Bunu senin yanına bırakmayız.” dediğini anlatan baba, “Mekan sahibi S.Ş. hiçbir güvenlik almadan, kimseye bir şey söylemeden normal yaşantısına devam ediyor. Para kazanayım, müşterim eksik olmasın diye. Bu sırada dayak yiyen taraf boş durmuyor, telefonla mekan sahibi S.Ş’yi arıyorlar, ‘Bizim niyetimiz ciddi, biz bu mekana geleceğiz.’ Sadece bu konudan benim oğlum ve arkadaşlarının haberi olmuyor.” diye konuştu.
Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 8

Mekan sahibi S.Ş’nin otopark görevlisine, “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek.” diye uyarıda bulunduğunu anlatan acılı baba, şöyle devam etti:

“O sırada ne oğluma ne de yeğenim Murat Alp'e kimse bir şey söylemiyor. Ertesi gün gece 00.00 - 01.00 civarlarında, Ramazan Kaya'nın tuttuğu adamlar geliyor, motosikletle o tarafta bir iki tur atıyorlar. Gelip sıkıp sıkıp gidiyorlar kafasına göre. O sırada benim masum oğlum gidiyor.”

Cinayet göz göre göre geldi: “Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecek” diye uyardı, Mehmedali öldü - 9

Genç Mehmedali’nin öldüğü olaya ilişkin açılan davada ilk duruşma perşembe günü görülecek. Mehmetali’nin annesi Perin Memiş, oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı almasını istiyor.

“Benim oğlumun hayalleri, geleceği vardı. Hayallerimizi, geleceğimizi elimizden aldılar.” diyen anne Memiş, “Perşembe günü mahkeme var, İnşallah belalarını bulacaklar. Her gece gömleğini öpüp de yatıyorum. Gömleğini kokluyorum ama yok, artık gelmez.” şeklinde konuştu.
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