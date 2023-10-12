Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis
Bolu’da eski nişanlısı Meryem M.’nin kardeşlerinden Beyazıt Bestami Ay’ı öldüren, Muhammet Ay’ı da yaralayan Sefa Candan, 2 farklı suçtan müebbet ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası gözyaşı döken anne Meryem Ay, “Benim oğlum kara topraktaysa o da yatmasın.” dedi.
Bolu’da eski nişanlısının 1 kadeşini öldürüp, diğerini yaralayan sanığa müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Eski nişanlısı Makbule M.’nin evine balkondan giren Sefa Candan, burada kadının kardeşleri Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay ile karşılaştı. Candan ile kardeşler arasındaki tartışma, sokağa taştı.
Çıkan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay, kurtarılamadı.