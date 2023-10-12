Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis

​Duruşmanın ardından ölen oğlunun fotoğrafı ile adliye koridorunda gözyaşı döken Meryem Ay, “Benim oğlum kara topraktaysa, o da yatmasın. Onun annesi de huzurlu yatmasın. O sokaklarda her gün suç işlemiş. 39 tane dosyası var. Benim çocuklarımın bir tane bile dosyası yok. Bıçağı alıp, vuruyor düşüyor yine vuruyor.” dedi.