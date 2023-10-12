Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis

Bolu’da eski nişanlısı Meryem M.’nin kardeşlerinden Beyazıt Bestami Ay’ı öldüren, Muhammet Ay’ı da yaralayan Sefa Candan, 2 farklı suçtan müebbet ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası gözyaşı döken anne Meryem Ay, “Benim oğlum kara topraktaysa o da yatmasın.” dedi.

Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis - 1

Bolu’da eski nişanlısının 1 kadeşini öldürüp, diğerini yaralayan sanığa müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Eski nişanlısı Makbule M.’nin evine balkondan giren Sefa Candan, burada kadının kardeşleri Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay ile karşılaştı. Candan ile kardeşler arasındaki tartışma, sokağa taştı.

Çıkan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay, kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis - 2

Sosyal medyadan elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazan Candan, otomobiliyle gittiği Ankara’da yakalanıp, tutuklandı.

Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis - 3

“PİŞMANIM AİLEDEN ÖZÜR DİLERİM”

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından yargılanan, hakkında 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan Sefa Candan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada öldürülen Beyazıt Bestami Ay’ın annesi Meryem Ay ile ağabeyi Muhammet Ay, hazır bulundu.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Candan, “Pişmanım, aileden özür dilerim.” dedi.

Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis - 4

Mahkeme heyeti, Candan’ı “kasten öldürme” suçundan müebbete, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cinayet işleyip sosyal medyada duyuran zanlıya müebbet ve 10 yıl hapis - 5

​Duruşmanın ardından ölen oğlunun fotoğrafı ile adliye koridorunda gözyaşı döken Meryem Ay, “Benim oğlum kara topraktaysa, o da yatmasın. Onun annesi de huzurlu yatmasın. O sokaklarda her gün suç işlemiş. 39 tane dosyası var. Benim çocuklarımın bir tane bile dosyası yok. Bıçağı alıp, vuruyor düşüyor yine vuruyor.” dedi.

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