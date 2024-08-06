Cinayet şüphelisi İran’a kaçarken yakalandı

Kars’ta husumetlisi Eren Budaklı’yı takip edip evinin önünde öldüren M.B, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İran’a kaçmak isterken yakalandı.

Cinayet şüphelisi İran’a kaçarken yakalandı - 1

Ağrı’da cinayet şüphelisi, İran’a kaçmak isterken yakalandı.

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Cinayet şüphelisi İran’a kaçarken yakalandı - 2

Olay, 27 Temmuz’da merkez Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları Eren Budaklı'nın Kars'a geldiği bilgisini alan M.B., arkadaşı İ.H.Y’nin takip etmesi için araç kiraladı.

İ.H.Y’nin verdiği bilgi üzerine M.B, Budaklı’yı evinin önünde yanındaki ruhsatsız tabanca ile vurdu.

Cinayet şüphelisi İran’a kaçarken yakalandı - 3

Vücudunun 2 yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Eren Budaklı, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan M.B’nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Cinayet şüphelisi İran’a kaçarken yakalandı - 4

Olaya karışan ve gözaltına alınan İ.H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet şüphelisi İran’a kaçarken yakalandı - 5

TIR’LA İRAN’A KAÇACAKTI

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.B’nin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran’a geçeceği bilgisi üzerine polis, harekete geçti.

M.B’nin sınırı geçeceği TIR’ı tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Yakalanan M.B, Kars’a getirilerek gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nde susma hakkını kullanan M.B, adliyeye sevk edildi.

Çelik yelek giydirilen M.B., güvenlik tedbiri altında adliyeye getirildi.
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