Cinayet zanlısı 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı! İfadesi şoke etti

İzmir'de 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili Bursa'da Güven Timleri tarafından 11 yıl sonra yakalandı. Kardeşinin kimliğiyle 11 yıl boyunca şehir şehir gezen eli kanlı zanlının rahatlığı "pes" dedirtti. Zanlının emniyetteki ifadesinde, “Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum” dediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı! İfadesi şoke etti - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

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Cinayet zanlısı 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı! İfadesi şoke etti - 2

PANİK YAPTI, YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli şahıs, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. (43) olduğunu tespit etti.
11 yıl kaçtı ama yaptığı panik onu ele verdi

F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı! İfadesi şoke etti - 3

2013 YILINDA İŞLENEN CİNAYETİN FAİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firar zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 11 yıl boyunca sahte kimlik ile kaçan F.Ç. Bursa polisinden kaçamadı.

Kısa bir süre önce Bursa'ya taşınan F.Ç., büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği ve çok geçmeden Güven Timleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı! İfadesi şoke etti - 4

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, “Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum” dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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