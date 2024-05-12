Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda
Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi.
Balıkesir'in Karesi ilçesi Emir Sokağı'nda dün bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki baba ocağına götürüldü ve helallik alındı.