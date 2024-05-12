Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 1

Balıkesir'in Karesi ilçesi Emir Sokağı'nda dün bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki baba ocağına götürüldü ve helallik alındı.

VİDEO: 20 yaşındaki gencin öldürüldüğü anlar ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 2

Öğle vakti Muradiyesarnıç Mahallesi meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında Akman'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 3

Cenaze törenine, Akman'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 4

MOTOKURYELER EYLEM YAPTI

Öte yandan genç kuryenin öldüğü noktada eylem düzenlendi.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 5

Motosikletli kuryeler kortej oluşturdu, kornalar çalarak Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 6

Grup adına konuşan Fatih Uçarcı "Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olabiliriz." dedi.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 7

NE OLMUŞTU?

Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 8

Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 9
Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 10
Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 11
Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 12
Cinayete kurban giden üniversiteli motokuryeye veda - 13
DAHA FAZLA GÖSTER