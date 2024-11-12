Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu

Marmaris’te tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin’i bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Kaya’nın kadını öldürmek için bir hafta önceden plan yaptığı ve bıçak satın aldığı ayrıntısına yer verildi.

Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu - 1

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin’i katleden Ali İhsan Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay, 25 Nisan günü saat 09.00 sıralarında İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin’i bıçakladı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu - 2

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE KAÇTI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu ve elektrikli bisikletle kaçtığını tespit etti.

Ali İhsan Kaya, Atatürk Caddesi’nde polis ekipleri tarafından durdurulup, gözaltına alındı.

Sağ bacağı aksayan Kaya, hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrolde Kaya’nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı.

Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu - 3

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Ali İhsan Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu - 4

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı.

İddianamede, Kaya’nın kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu - 5

CİNAYETİ BİR HAFTA ÖNCEDEN TASARLAMIŞ

İddianamede, Kaya'nın İlknur Çetin’i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan bir hafta önce satın aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı.

İddianamede, Adli Tıp raporunda da İlknur’un ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiğine yer verildi.

Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu - 6

Kaya’nın olay anından bir hafta kadar önce bıçağı satın alarak öldürmeyi tasarladığı, olay günü de bıçağı kontrol ederek yanına gidip, ölümüne sebebiyet verdiği de iddianamede yer buldu.

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