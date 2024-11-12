Cinayeti bir hafta önceden planlamış! İlknur’un katiline istenen ceza belli oldu
Marmaris’te tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin’i bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Kaya’nın kadını öldürmek için bir hafta önceden plan yaptığı ve bıçak satın aldığı ayrıntısına yer verildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin’i katleden Ali İhsan Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Olay, 25 Nisan günü saat 09.00 sıralarında İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi.
Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin’i bıçakladı.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.