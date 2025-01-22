Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet
Antalya'da işlenen kurye cinayeti, canlı yayında gelen bir itirafla çözülmüş, Zeynel Boyacı'nın gösterdiği yerde yapılan kazıda hem 5 aydır kayıp olan Ali Diken'in cesedi bulunmuş hem de baldızı Zeynep Ece Aksay'ın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Boyacı için istenen ceza da belli oldu. Boyacı için baldızını "Kasten öldürme" suçundan ömür boyu, motokuryeyi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.
Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi.