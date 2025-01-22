Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet

Antalya'da işlenen kurye cinayeti, canlı yayında gelen bir itirafla çözülmüş, Zeynel Boyacı'nın gösterdiği yerde yapılan kazıda hem 5 aydır kayıp olan Ali Diken'in cesedi bulunmuş hem de baldızı Zeynep Ece Aksay'ın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Boyacı için istenen ceza da belli oldu. Boyacı için baldızını "Kasten öldürme" suçundan ömür boyu, motokuryeyi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 1

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi.

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Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 2

BOŞ ARAZİYE 2 CESET GÖMMÜŞ

Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Boyacı, battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu itiraf etti.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 3

Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 4

MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 5

Tutuklu sanık Zeynel Boyacı ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.Ç.K., Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Zeynel Boyacı ile eşi İ.B., SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 6

BALDIZINI ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanık Zeynel Boyacı, motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü kabul ederken, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini söyledi.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 7

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Zeynel Boyacı hakkında, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı "Kasten öldürme" suçundan ömür boyu, motokurye Ali Diken yönünden ise "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! 2 cinayete 2 müebbet - 8

Savcı, tutuksuz sanık İ.B.'ye 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ceza verilmesini istedi, M.Ç.K'nin ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya savunma talebi üzerine duruşmayı erteledi.

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