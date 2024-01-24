Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu

Antalya’da 36 gündür kayıp olarak aranan motokuryenin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Z.B. isimli şüpheli, cinayeti işlediğini itiraf etti. Z.B.’nin gösterdiği arazide, iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu. Polis, bölgede bir ceset daha olabileceğini düşünüyor.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 1

Antalya’da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 2

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi’nde motokuryelik yapan Ali Diken’den (32) haber alamayan yakınları 20 Aralık’ta polise kayıp ihbarında bulundu.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 3

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Diken’in bulunması için çalışma başlattı.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 4

Çalışmalar sürerken İstanbul’da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli Z.B. (33) polis ekiplerince yakalandı.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 5

Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etti.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 6

Antalya’ya getirilen Z.B, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 7

Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı.

Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.
Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 8
Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 9
Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 10
Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu - 11
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