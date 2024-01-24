Cinayeti itiraf edip gömdüğü yeri gösterdi: 32 gündür aranan motokurye Ali Diken toprağa gömülü halde bulundu
Antalya’da 36 gündür kayıp olarak aranan motokuryenin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Z.B. isimli şüpheli, cinayeti işlediğini itiraf etti. Z.B.’nin gösterdiği arazide, iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu. Polis, bölgede bir ceset daha olabileceğini düşünüyor.
Antalya’da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu.