Cinayeti itiraf etti: "Hasret'i boğup kuyuya attım"
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cenazesi toprağa verildi. Baş şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan D.B., Hasret'i boğup cesedini su kuyusuna attığını itiraf etti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun (17) cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kızılbel köyündeki baba evine getirildi.