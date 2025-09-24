Cinayetle biten taraftar kavgasına 14 tutuklama
İzmir'de Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, yedi kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 14 kişi tutuklandı.
İzmir'de cinayetle biten taraftar kavgasına ilişkin gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.
Olay, 19 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi'ndeki Göztepe Parkı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.