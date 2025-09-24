Cinayetle biten taraftar kavgasına 14 tutuklama

İzmir'de Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, yedi kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 14 kişi tutuklandı.

İzmir'de cinayetle biten taraftar kavgasına ilişkin gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

Olay, 19 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi'ndeki Göztepe Parkı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

SEKİZ KİŞİ VURULDU

Olayda Emircan Övüç (24) ile birlikte sekiz kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan CNC operatörü Emircan Övüç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin 18 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer dört şüpheli ise serbest bırakıldı.

