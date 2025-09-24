Cinayetle biten taraftar kavgasına 14 tutuklama

14 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin 18 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer dört şüpheli ise serbest bırakıldı.