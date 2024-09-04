Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü!
İki cinayet, yaralama, gasp ve gasp teşebbüsü... İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan caninin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı Torbalı ilçesinde, cezaevinden arkadaşı olan taksi şoförü Arif Karabacak'ı öldürdü, bir markette 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı ağır yaraladı. Takip ettiği başka bir kişinin aracının kapısını açıp yanına oturdu, dehşet verici katilin kendisi olduğunu söyledi. Kornaya basıp çığlık atan vatandaş ölümden son anda kurtuldu. Saldırgan daha sonra buradan da kaçtı ve mezarlıkta mazarların üzerinde yürümemesi için kendini uyaran Engin Ket'i öldürüp, ona ait otomobille mezarlıktan uzaklaştı.
Torbalı Ayrancılar'da taksi sürücüsü İbrahim Karabacak'ı gasp eden ve ardından tabancayla öldüren Bülent Şengün (37), başka bir aracı gasp ederek 16 yaşındaki İlayda Algar'ı aynı tabancayla ağır yaraladı. Zanlı gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.’yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve ardından yolcu kapısını açıp yanına oturdu. Tabancasıyla Ali S.’yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi.