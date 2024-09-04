Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü!

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI HAYATI KURTULDU

Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı. Buradan Paşaköprü Mezarlığına gelen Şengün, Engin Ket'i de gasbedip, tabancayla vurarak öldürdü. Şengün, Engin Ket'in cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan Optimum Alışveriş Merkezine gitti. Burada da bir vatandaşın darp ederek parasını gasp etti. Caninin, daha önce de bir benzin istasyonunda pompacının 10 bin lira parasını gasbettiği öğrenildi.