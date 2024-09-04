Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü!

İki cinayet, yaralama, gasp ve gasp teşebbüsü... İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan caninin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı Torbalı ilçesinde, cezaevinden arkadaşı olan taksi şoförü Arif Karabacak'ı öldürdü, bir markette 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı ağır yaraladı. Takip ettiği başka bir kişinin aracının kapısını açıp yanına oturdu, dehşet verici katilin kendisi olduğunu söyledi. Kornaya basıp çığlık atan vatandaş ölümden son anda kurtuldu. Saldırgan daha sonra buradan da kaçtı ve mezarlıkta mazarların üzerinde yürümemesi için kendini uyaran Engin Ket'i öldürüp, ona ait otomobille mezarlıktan uzaklaştı.

Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü! - 1

Torbalı Ayrancılar'da taksi sürücüsü İbrahim Karabacak'ı gasp eden ve ardından tabancayla öldüren Bülent Şengün (37), başka bir aracı gasp ederek 16 yaşındaki İlayda Algar'ı aynı tabancayla ağır yaraladı. Zanlı gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.’yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve ardından yolcu kapısını açıp yanına oturdu. Tabancasıyla Ali S.’yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi.

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Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü! - 2

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI HAYATI KURTULDU

Dehşete kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün kaçtı. Buradan Paşaköprü Mezarlığına gelen Şengün, Engin Ket'i de gasbedip, tabancayla vurarak öldürdü. Şengün, Engin Ket'in cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan Optimum Alışveriş Merkezine gitti. Burada da bir vatandaşın darp ederek parasını gasp etti. Caninin, daha önce de bir benzin istasyonunda pompacının 10 bin lira parasını gasbettiği öğrenildi.

Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü! - 3

Gümüldür istikametine doğru araçla kaçtığı belirlenen zanlı, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde arama yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü! - 4

Bülent Şengün'ün Torbalı ve Karabağlar ilçesinde işlediği suç eylemlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şengün'ün öldürdüğü yaraladığı ve gasp ettiği kişilerle birlikte yer aldığı anlar yer aldı.

Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü! - 5

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Bülent Şengün'ün ifadesinde, cezaevindeyken uyuşturucuya bulaştığı, para bulmak için çalıştığı işlerde başarılı olamamasının ardından uyuşturucu parası için gasp ve cinayet suçlarını işlediğini söylediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetlerin görüntüleri | İzmir'deki katil zanlısı kurbanlarını böyle öldürdü! - 6

DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Bülent Şengün'ün 2004 yılında cinayet işlediği, zanlının arkadaşı İ.D. ile birlikte Torbalı’nın tanınmış simalarından Salih Şahin’i parası için öldürdüğü ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

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