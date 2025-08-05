Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Ali Eren Somun tarafından öldürülen Sinem Somun'un cinayetten iki saat önce anneannesiyle konuştuğu ve bir fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Son görüşmeyi anlatan anneanne, torununun kendisine, "Boşanma dilekçem eline geçti." dediğini söyledi.

Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş - 1

Trabzon'da cinayete kurban giden Sinem Somun'un öldürülmeden kısa bir süre önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş - 2

Olay, 31 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki iki yıllık eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'un evine gitti.

Ali Eren Somun, evde tartışıp, arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti.

Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, yaşamını yitirdi.

Birinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak olay yerinden kaçarken, tabancayla yeniden ateş edip, görevli bekçi E.E.'yi de kasığından yaralayan Ali Eren Somun, polis ekipleri tarafından motosikletle kaçtığı Sinop'ta ormanlık arazide kurduğu kamp çadırında yakalandı.

Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş - 3

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI, SAKALINI VE KAŞLARINI KESMİŞ

Tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kestiği tespit edilen Ali Eren Somun, tamamlanan gözaltı sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Cinayete kurban giden Sinem ise Giresun'da toprağa verildi.

Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş - 4

CİNAYETTEN ÖNCE SON FOTOĞRAF

Kabri çiçeklerle donatılan Sinem Somun'un, cinayetten iki saat önce sahilde bir restoranda bir araya geldiği arkadaşlarıyla yemek yerken gülümsediği anlara dair çekilen son fotoğrafını anneannesi Gülnaz Topaloğlu'na gönderip, "Boşanma dilekçem Ali’ye ulaştı. Ölümüm onun elinden olacaksa ne yapayım?" dediği ortaya çıktı.

Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş - 5

TORUNUYLA SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Torunu Sinem Somun ile yaptığı son telefon görüşmesini anlatan Gülnaz Topaloğlu, şunları söyledi:

“Ben torunumun öldürüldüğü gün 21.00 sıralarında onu aradım. O gece olaydan önce arkadaşıyla yemek yerken bana fotoğraf attı.

Telefonda konuştuk. Bana, ‘Ali Eren eve girer, arkamdan gelir diye korktum. Yemek yemek için lokantaya geldim. Boşanma dilekçem eline geçti. Ölümüm onun elindense ne yapayım? Adacık Mahallesi’nden gelirse ölüm gelir. Bu gece rahat bir uyku uyu, bende gidip rahat bir uyku çekeceğim’ dedi."

Ben de ‘Dilekçen onun eline geçtiyse o seni bu gece öldürür, ben seni Ali Eren öldürsün diye mi büyüttüm? Kendine dikkat et, arkadaşlarınla eve git’ dedim.

İçime bir sıkıntı bastı. Kalp krizi geçiriyorum sandım. Arkadaşı beni aradı Sinem’e ulaşamadığını söyledi. Ben de aradım, ulaşamadım. İçimin darlığının sebebiymiş meğer kızımızı öldürmüş.

Benim içime o acı vurmuş. O gece olaydan saatler önce arkadaşıyla yemek yerken bana fotoğraf atmışlar. Çocuğumun son fotoğrafı da bu oldu. Onu vuranın en ağır cezayı almasını istiyorum."

Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş - 6

1,5 YILDIR TEHDİT EDİYORDU

Sinem'in annesi Derya Topaloğlu da kızının 1,5 yıldır katil zanlısı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

"Bir akşamüstü yanıma gelip, ‘Ben çalışıp, senin kızına bakmak zorunda değilim, çok şımarık yetirmişsin’ dedi. Sinem her şeyi duydu, odada ağladı." diyen Topaloğlu, "Kızım gemiye gitti, orada da kızımı tehdit etmiş, kızım da sosyal medyada soyadını Topaloğlu diye değiştirmiş." ifadelerini kullandı.

Kızının Mersin-KKTC arasında çalışan bir gemide çalıştığını anlatan Topaloğlu, "Ali Eren kalktı, Mersin’e yanına kadar gitti. Kızım nereye giderse o da peşine gitti. Yakasına yapışmış, alnına silahı dayamış. Kızıma can korkusu vurmuş. Kızım, Ali’yi sakinleştirmeye çalışmış." şeklinde konuştu.

Cinayetten iki saat önce! Sinem son fotoğrafını bu sözlerle göndermiş - 7

Ölümü, ailesi ve yakın arkadaşlarının yanı sıra kenti yasa boğan Sinem’den geriye, düğün görüntüleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı.

Düğün görüntülerinde, çifte, aileler ve davetlilerin horon ve dansla eşlik ettiği yer aldı.

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